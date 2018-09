Marriott lance une promo sur son offre MICE en Europe

Dans le cadre de la promotion "Power Up", les organisateurs d’événements qui réservent une réunion, une manifestation ou un séjour en groupe dans l'un des hôtels Marriott International européens, peuvent choisir quatre avantages gratuits pour personnaliser l'expérience.Voici quelques-uns de ces avantages :- Points événements doubles (points triples pour les nouveaux membres)- Offre Early Bird : réservez 60 jours avant votre arrivée et recevez une remise supplémentaire de 4 % sur la facture principale- Un surclassement dès 10 chambres réservées- Un départ tardif dès 10 chambres réservées- Accès gratuit au lounge & surclassement en suite pour les clients VIP- Sélection améliorée d'articles pour les pauses café- Accès à internet gratuitLa promotion "Power Up" s'applique aux réunions, événements ou séjours de groupe avec au moins 10 chambres réservées par nuit. Les réservations doivent être effectuées avant le 31 décembre 2018 pour des séjours dans les hôtels participants entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019. La promotion est disponible dans tous les hôtels Marriott International en Europe, à l'exception des marques Bulgari, Marriott Executive Apartments, Design Hotels et Moxy. L'offre est détaillée ici