Marriott ouvre son premier hôtel Courtyard dans Paris

Le Courtyard by Marriott Paris Gare de Lyon est établi dans une tour de 19 étages, offrant une vue exceptionnelle sur Paris et ses monuments emblématiques. Le design de ses 249 chambres signé Studios Architecture est d'ailleurs un hommage à la capitale. Le métal reflète son passé industriel, le bois clair apporte chaleur et sens du détail tandis que les couleurs subtiles sont un écho aux jolies façades de la rue Crémieux. Dans le lobby un mur végétal rappelle la Coulée Verte toute proche.Les voyageurs d'affaires apprécieront les 650 mètres carrés dédiés aux espaces de travail et de réunions, placés sous le signe de l'innovation. Les 9 salles de réunion sont toutes baignées de lumière et bénéficient d'équipements technologiques de pointe. Enfin, un espace de co-working peut être réservé à l'heure ou à la journée.Les 249 chambres, dont 78 chambres familiales offrent une décoration douce ponctuée de couleurs jaune et vert ainsi que de bois clair. Toutes sont équipées d'une SMART TV et proposent le déverrouillage par smartphone.Le restaurant Kitchen & Bar, ouvert toute la journée, propose son concept Frais, Français et Convivial qui fait la part belle à l'authenticité et aux produits de qualité.L'hôtel possède également une salle de sport de 52 mètres carrés ouverte 24h/24. Un parking couvert possédant des bornes pour les voitures électriques est également à la disposition des clients.Le prix d'une nuitée démarre à 269 euros pour une chambre standard (réservation milieu de semaine, fin octobre 2018). Des tarifs préférentiels sont disponibles pour les membres du programme de fidélité de Marriott. Ces offres sont consultables sur le site internet de l'hôtel Courtyard Paris Gare de Lyon, 209-211 Rue de Bercy, Paris 75012 France. Téléphone: +33 1 80 04 70 30 .