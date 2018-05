Marriott s'installe à Accra (Ghana)

L'Accra Marriott Hotel a ouvert ses portes à proximité du Kotoka International Airport et à quelques kilomètres du quartier d'affaires d'Accra. Le nouvel établissement dispose de 280 chambres. Elles sont toutes équipées entre autres d'une télé écran plat, d'une machine Nespresso et d'un bureau. Par ailleurs, le petit déjeuner et le wifi sont offerts gratuitement aux clients.Pendant leur séjour dans l'hôtel, les voyageurs d'affaires ont aussi à leur disposition 3 offres de restauration, une piscine et un centre de fitness.Les entreprises peuvent également organiser des événements dans le complexe grâce à 800m² d'espaces dédiés au MICE. Au total, l'hôtel propose 7 salles dont la plus grande offre une capacité de 650 personnes.Liberation Road,Airport City,Accra GhanaTel : +233 30 273 8000