Marriott s'installe à Voronej (Russie)

Le Voronezh Marriott Hotel dispose de 221 chambres. Décorées avec des teintes chaudes et des matériaux naturels, elles offrent toutes les commodités nécessaires à un voyageur d'affaires : un bureau, un accès wifi (payant) ou encore une télé écran plat. Les clients séjournant dans une chambre executive ou une suite peuvent profiter du M Club Lounge où il est possible de prendre un petit déjeuner, un snack ou un verre gratuits.L'établissement propose également plusieurs offres de restauration, des bars et un centre fitness.Les entreprises ont la possibilité d'y organiser des événements grâce un espace dédié de 1000m². Situé au 8ème étage, il comporte 9 salles de conférence offrant toutes une vue sur la ville. De plus, la salle de bal, d'une capacité de 550 participants, peut au besoin être divisée en plusieurs espaces.Revolution Avenue 38Voronej 394000RussieTel : +7 473 207-00-00