Marriott : une nouvelle tête pour l'Europe début 2019

En tant que Président et Directeur Général pour l'Europe de Marriott International, Liam Brown sera en charge des marchés du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Europe continentale. Actuellement, President Select Brands and Owner and Franchise Services au sein du groupe, il prendra ses nouvelles fonctions début 2019.



Liam Brown a occupé différents postes de direction au sein de Marriott International depuis 1989. Il a entre autres été Executive Vice President, Select Service & Extended Stay Development; Senior Vice President pour la franchise Fairfield Inn ou encore Senior Vice President de la franchise Residence Inn.



Liam Brown a été diplômé au Trinity College et détient également un MBA de la Robert H. Smith School of Management de l'Université du Maryland. Il sera basé dans les bureaux londoniens de Marriott.