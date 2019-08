Martinique : les travaux d'extension vont reprendre à l'aéroport Aimé-Césaire

3 mois après l’arrêt des travaux de modernisation de l’aéroport martiniquais Aimé Césaire, de nouveaux appels d'offres vont être lancés et les travaux d’extension et de modernisation du terminal passagers devraient être terminés fin 2020.

C'est un vaste chantier qui attend encore les entreprises qui seront désignées en février 2020 à l'issue de la procédure d'appels d'offres. Les travaux doivent permettre à l'aéroport d'accroître ses performances et portent sur les installations suivantes:

• Dix comptoirs d’enregistrement supplémentaires qui viendront compléter les 34 actuellement mis en place ;

• Une nouvelle salle d’embarquement dédiée aux vols régionaux, positionnée sur la piste pour améliorer le traitement du trafic régional ;

• Un repositionnement de la zone départ avec 8 filtres sûreté au lieu de 5 actuellement, permettant de réduire le temps de passage des voyageurs en zone d’embarquement ;

• Une passerelle d’accès entre la salle d’embarquement des vols régionaux et celle des vols long-courriers ;

• Un repositionnement des comptoirs des loueurs pour fluidifier la circulation dans cet espace ;

• Une extension de la salle d’embarquement des vols moyen et long-courrier de 2.000 m², incluant une nouvelle organisation de la galerie commerciale, de nouveaux commerces et services et un salon pour la clientèle haute contribution ;

• La création de 2 nouveaux postes de stationnement avions moyen/long-courrier, portant désormais à 7 le nombre d’avions à forte capacité pouvant être traités simultanément ;

• Une salle d’embarquement déportée et rattachée à ces 2 nouveaux postes avions ;

• Un nouvel espace dédié au tri bagages.