Mascate inaugurera son nouveau terminal le 20 mars prochain

Annoncé depuis quelques mois, aperçu lors du test du 787 d’Oman Air réalisé par DéplacementsPros, le nouveau terminal de l’aéroport de Mascate sera une réalité le 20 mars prochain.Dans leur document de présentation, les autorités omanaises précisent que le nouveau terminal a été prévu pour accueillir 20 millions de passagers par an. Avec 45 passerelles d’embarquement et près d’une centaine de comptoirs d’enregistrement, il devrait sensiblement fluidifier les opérations au sol. Il accueillera, entre autres, un nouveau salon pour Oman Air et promet d’offrir un ensemble de boutiques pour les passagers en transit.Notons qu’un plan d’expansion du terminal est déjà prévu pour accueillir 30 voire 50 millions de passagers d’ici 30 ans.