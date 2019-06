Masterclass GBTA : "Nous allons vers une ère où il y aura plus de souplesse"

Une édition axée sur deux thèmes principaux : le MICE et la politique voyages au sein des entreprises. Le MICE, un sujet trop peu évoqué, voire délaissé, selon l’équipe de GBTA et qui pose parfois des problèmes d’organisation selon plusieurs témoignages. « Le Travel est relativement bien consolidé chez nous, en revanche pour le MICE c’est plus compliqué », déclare un Travel Manager. « Nous, nous séparons le département MICE et Travel pour la simple et bonne raison que ce sont deux départements à maturité différente. En revanche, l’exigence est bien plus forte sur la partie Meetings et Events que dans le Travel » , ajoute TOTAL. Le thème était le suivant : Travel et MICE : un couple pas si improbable ! Pour GBTA, il est essentiel d’établir une feuille de route respectant plusieurs étapes pour réussir à créer une politique MICE qui fonctionne : faire l’état des lieux et étudier la faisabilité du projet (vérification des pré-requis, définition des objectifs…) ; intégrer le département en interne (créer une équipe cohérente, dépasser les considérations RH…) ; rapprocher la gestion des fournisseurs et les process achats (mise en commun des volumes hôteliers, profiter des convergences des programmes hôteliers…) et savoir communiquer.