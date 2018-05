Masternaut simplifie la vérification de l'état des véhicules

Masternaut a ajouté un module “vérification de véhicule” à son application mobile dédiée aux conducteurs, SmarterDriver. Il s'agit d'une checklist en 20 points de vérification avant départ pour les véhicules utilitaires légers. Ce contrôle pour signaler les défauts se fait en quelques clics. La personne en charge des flottes au sein de l’entreprise reçoit automatiquement les rapports.



Le spécialiste paneuropéen de solutions de télématique met en avant que sa nouvelle solution permet d’impliquer les conducteurs dans leur propre sécurité, de remonter immédiatement les besoins de maintenance du terrain et de mettre en place une procédure numérisée, simple et auditable.



L'application SmartDriver est disponible sur Google Play et App Store.