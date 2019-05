Meininger ouvrira un nouvel établissement à Marseille en 2021

" Marseille a subi une transformation impressionnante ces dernières années et se développe pour devenir la métropole méditerranéenne de demain. La ville répond parfaitement à la forte croissance et à l’ambitieux plan de développement de Meininger en Europe et au-delà"

Le groupe hôtelier allemand a signé avec le promoteur immobilier français Coffim. L'ouverture de ce nouvel établissement à Marseille est prévue pour l'été 2021 et portera la capacité de la marque dans l'Hexagone à plus de 2 600 lits. Avec une ouverture prévue à l’été 2021, c’est donc le quatrième projet que Meininger mène dans l’Hexagone, après Paris Porte de Vincennes (249 chambres-946 lits), Lyon (169 chambres-590 lits) et Bordeaux (173 chambres-526 lits). Ces trois établissements ouvriront, respectivement, à l’automne 2019, en 2020 et en 2021. Parfaitement adaptée à toutes les catégories de clients, notamment les voyageurs d'affaires, la chaîne hôtelière propose des services spécifiques A Marseille, l'hôtel sera situé dans le IIe arrondissement et sera composé de 194 chambres et 22 places de stationnement. Il sera également à proximité de la station de métro Joliette, mettant la gare principale de Marseille Saint-Charles à 5 minutes de trajet. À pied, rejoindre lecentre-ville et le Vieux Port ne prend que 10 minutes. Quant à l'aéroport de Marseille-Provence, il se trouve à environ 30 minutes en voiture ou une heure en transports en commun., a déclaré Hannes Spanring, le PDG de Meininger Hotels.