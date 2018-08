Melia a réalisé un bon 1er semestre

Meliá Hotels International a enregistré 61,8 millions d’euros de recettes au 1er semestre 2018, soit 7,2% de plus par rapport à la même période de 2017. L’EBITDA hors gains en capital a augmenté de 7,4%. En devises constantes, le RevPAR a grimpé de 4,6% grâce aux améliorations du taux d’occupation et des prix.



Le groupe a ouvert 10 hôtels en juin, tous sous contrat de gestion et prévoit d’en ouvrir 12 de plus fin 2018, à l’exception du Gran Reserve à Paradisus Palma Real – qui est en nom propre.