Menace d'un trafic perturbé sur le réseau SNCF

L'est, le nord-est, le Massif Central, la région Lyonnaise et l'Ile-de-France seront particulièrement touchés. Entre 5 et 10 centimètres de neige sont attendus en plaine entre mardi et mercredi, ce qui pourrait avoir impact sur le réseau SNCF, en plus du réseau routier.



Le plan grand froid a été lancé afin de préserver les infrastructures, protéger le matériel, permettre l'accès au train et informer les voyageurs si il y a des difficultés de circulation.