Mercure s'installe à Chennai (Inde)

Le Mercure Chennai Sriperumbudur propose à ses clients 100 chambres. Décorées avec des teintes chaudes et boisées, elles disposent de tous les équipements nécessaires aux voyageurs d'affaires : literie haut-de-gamme, salle de bain spacieuse, wifi haut-débit gratuit, cafetière et théière à disposition.Les clients pourront se détendre en dégustant un cocktail vitaminé au bord de la piscine ou dans le salon "Hybrid". Cet espace compte un billard et une console de jeux-vidéo. L'hôtel met aussi à leur disposition un restaurant ouvert en continu et une salle de fitness.Afin de répondre aux attentes d’une clientèle business, l'établissement abrite également 6 salles de réunions avec espaces extérieurs pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.CP 8 SIPCOT Industrial ParkOragadam SriperumbudurTamil Nadu602105Chennai IndeTel: (+91)044 6711 8500