Météo France maintient l'Aude en vigilance rouge (mise à jour)

L'Aude est en alerte Rouge tandis que l'Hérault (34), les Pyrénées-Orientales (66) et l'Aveyron (12) restent en Vigilance Orange "Orages et Pluie-Inondation" .



Le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne sont passés pour leur part en vigilance jaune.



La Préfecture de l'Aude souligne que de nombreuses routes du département sont coupées. Elle recommande d'éviter tout déplacement.



Par ailleurs une coulée de boue coupe la voie ferrée entre Narbonne et Castelnaudary. Le trafic SNCF est interrompu.



Les intempéries ont été meurtrières dans l'Aude. Le bilan s'élève actuellement à 13 morts, selon la Sécurité civile. Il pourrait encore s'alourdir car plusieurs personnes sont portées disparues.



Selon Météo-France, les fortes pluies vont durer jusqu'à ce mardi 16 octobre 00h00.