Michael O'Leary offre une tournée aux passagers de son vol

Le vol Ryanair FR447 qui relie Liverpool à Dublin, a enregistré un retard de 30min environ le 14 avril 2018. La raison ? L'avion attendait Michael O'Leary.



A son arrivée, le patron de la compagnie irlandaise a pris le micro pour personnellement s'excuser et expliquer ce contre-temps "C'est parce que nous devions ramener le jockey gagnant de la course Grand National, Davy Russel ". L'annonce a suscité quelques applaudissements qui se sont faits plus nourris lorsque le CEO a ajouté "Aujourd'hui nous avons gagné le Grand National, donc exceptionnellement, il y aura un bar gratuit - que je vais personnellement payer – mais vous êtes tous limités à une boisson gratuite".



Les média britanniques estiment que la note remise à Michael O'Leary devait avoisiner les 900 livres. Un joli geste qui ne devrait toutefois pas ruiner l'homme d'affaires. La victoire de ses deux chevaux lors de cette prestigieuse compétition hippique qui se tient à à Aintree (près de Liverpool), lui a rapporté plus 500 000 livres.