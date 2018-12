Michelin s'offre l'agence de voyages online Tablet

Basée à New-York, Tablet a été fondé en 2000 par Laurent Vernhes et Michael Davis pour offrir aux millions de voyageurs en quête d’expériences hôtelières uniques une plateforme de sélection et de réservation de haute qualité. Les hôtels sont visités et évalués de façon rigoureuse et anonyme avant d’être référencés sur le site. La sélection Tablet compte ainsi 3 500 hôtels qui se distinguent par la qualité et la singularité de l’expérience qu’ils délivrent. Par ailleurs, le club Tablet Plus, créé pour les voyageurs les plus passionnés, offre à ses membres des avantages exclusifs lors de leurs séjours comme le surclassement dans la catégorie de chambre supérieure.



Actuellement, 52% des clients de Tablet sont nord-américains. L’ambition de cette alliance avec Michelin est d’aller conquérir des audiences plus larges et plus diverses géographiquement en relayant les offres existantes et en en bâtissant de nouvelles.



Laurent Vernhes et Michael Davis, co-fondateurs de Tablet, commentent :" Michelin et Tablet partagent la même philosophie lorsqu’il s’agit de composer des sélections d’hôtels et de restaurants. Celle-ci est basée sur des expériences humaines vécues et sur une collecte d’informations rigoureuse. Cette méthode similaire nous a permis de devenir les leaders respectifs dans nos domaines. En combinant nos expertises, nous allons faire entrer Tablet dans une autre dimension et transformer le programme Tablet Plus. De plus, l’ajout de notre système de réservation d’hôtels et de notre programme d’avantages exclusifs aux activités voyages de Michelin devrait être significatif. "