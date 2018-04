Microsoft lance un chabot au Japon pour aider les voyageurs

Miko se veut la star du Japan Trip Navigator - une nouvelle application pour smartphone créée par Microsoft en partenariat avec deux sociétés japonaises - l'agence de voyage JTB Corp. et la société de navigation Navitime.



L'application se présente comme un concierge de voyage virtuel qui apprend constamment et répond aux questions en s'appuyant sur les vastes ressources de connaissances de JTB et apprend à partir de l'entrée d'informations et d'images d'autres voyageurs qui utilisent l'application. Les utilisateurs pourront également faire directement des réservations d'hôtel et d’activités.



La technologie Navitime aide les voyageurs à trouver leur chemin, que ce soit en marchant dans les ruelles de Tokyo ou en tirant le meilleur parti des vastes systèmes de transport public du Japon. L’appli intègre des fonctions de reconnaissance d'images sur la plate-forme Cognitive Services AI de Microsoft, ce qui lui permet de reconnaître, de rechercher et de fournir des informations relatives aux photos prises par les utilisateurs de l'application.



Japan Trip Navigator comprend déjà plus de 100 modèles de plans de voyage touristique dans cinq régions autour de Sapporo, Tokyo, Kyoto et Osaka, Fukuoka et Okinawa, avec des informations sur plus de 3 600 endroits populaires.