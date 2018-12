Mise en service de la liaison tramway pour l'aéroport de Nice

La ligne 2 relie les deux terminaux de l'aéroport de Nice aux abords de la ville. En 2019, cette liaison s'étendra jusqu'à la station Jean Médecin, où les voyageurs pourront prendre une correspondance avec la ligne 1. Fin 2019, la ligne 2 devrait compter au total 20 stations sur plus de 11,3 km.



Elle aura pour but de faciliter l'accès à l’aéroport depuis le centre de Nice et d'assurer la liaison entre les 2 terminaux en cas de correspondance.