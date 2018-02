Montparnasse, gare du Nord et Bordeaux Saint-Jean précommandent vos repas SNCF

La gare de Paris-Montparnasse, Paris-gare du Nord et Bordeaux Saint-Jean sont les 3 gares pré-sélectionnées pour tester la pré-commande de repas avec l'application En Gare . La formule permet aux voyageurs de récupérer leur repas sans file d'attente. La commande et le règlement s'effectuent en ligne, permettant au client de se rendre directement à la file prioritaire pour récupérer sa commande et partir en vitesse prendre son train.A noter que pour son lancement, cette offre bénéficie d'une gratuité de 5€ sur la première commande.