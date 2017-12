Montparnasse: la SNCF convoquée au Ministère des Transports

Des remboursements à 100% et sans frais pour les trains prévus dimanche seront assurés

Ce nouvel incident est inacceptable, quelques mois seulement après celui de juillet et alors que les travaux étaient pourtant prévus de longue date

Il ne suffit pas de transformer le nom de son entreprise en Oui pour que tout devienne positif et Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau, devrait se faire remonter sérieusement les bretelles ce lundi au Ministère des transports par Elisabeth Borne, présente hier à la gare Montparnasse. Quelques jours après avoir reçu le rapport et les mesures envisagées pour corriger l'incident qui a eu lieu à la gare Montparnasse en juillet dernier, rebelotte, une panne informatique à l'entrée de la gare Montparnasse à Paris a entraîné ce dimanche après-midi l'arrêt complet du trafic. "", a ajouté un porte-parole de la SNCF. Pas moins de 75% du trafic TGV habituel à Montparnasse a été touché, avec des milliers de voyageurs bloqués dans les gares de Bordeaux, Rennes, Tours et partout sur le réseau.La ministre des Transports, Elisabeth Borne, indique dans un communiqué : "".Concrètement, le trafic reprend normalement de et vers la gare de Paris-Montparnasse ce lundi 4 décembre. Certains trains pouvant néanmoins être supprimés, la SNCF invite les voyageurs à vérifier que leur train circule bien ce jour.