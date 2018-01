Montpellier reliée à Oujda

La compagnie ASL Airlines , anciennement dénommée Europe Airpost, assurera à partir du 13 juin et jusqu’au 12 septembre la liaison Montpellier – Oujda, qui devient la 5ème ville marocaine desservie au départ de Montpellier Méditerranée. L’avion prévu pour cette nouvelle desserte sera basé à Paris Charles de Gaulle et permettra à ASL Airlines de commercialiser des trajets Paris CDG - Montpellier et Montpellier - Paris CDG en plus de Montpellier - Oujda et Oujda - Montpellier.Les vols seront opérés en Boeing B737-700 de 147 sièges mono classe, et les sièges proposés à la vente dès aujourd’hui à partir de 129€ aller simple pour Montpellier - Oujda et 57€ aller simple pour Montpellier - Paris CDG, avec un bagage de 23kg inclus.