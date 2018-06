Montréal s'expose cet été

Un voyage en Égypte ancienne et une rencontre des femmes au destin captivant : celui des épouses, mères et filles de pharaons ! Cette exposition permet de contempler plus de 350 objets prestigieux, dont des statues monumentales, des fresques, des sarcophages, une momie, des objets funéraires et des bijoux associés à des reines légendaires telles que Néfertari, Néfertiti et Hatchepsout.Une expérience multisensorielle et impressionnante sur l’une des civilisations les plus importantes et célèbres de l’Histoire. Reines d’Égypte est une exposition réalisée par Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, en collaboration avec le Museo Egizio de Turin (Italie).