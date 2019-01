Mooncard lève 5 millions d'euros

Une somme levée auprès de plusieurs investisseurs dont Aglaé Ventures, Raise Ventures et des business angels. L'objectif : accélérer son déploiement en France et atteindre les 200 000 utilisateurs d'ici à 2021.



Pour rappel, la solution Mooncard est une carte de paiement pré-programmé qui permet aux salariés de régler leurs dépenses professionnelles, régulées par l'employeur selon plusieurs critères. Plus de notes de frais donc puisque chaque salarié dispose de son propre moyen de paiement !



A l'avenir, la jeune pousse devrait investir dans de nouvelles fonctionnalités, l’intelligence artificielle et recruter de nouveaux collaborateurs.