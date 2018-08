Motel One, un Allemand Porte Dorée à Paris

l’ambiance des salons français

"Un salon parisien au coeur de la campagne", voilà la thématique de cette nouvelle adresse située au 295 avenue Daumesnil, à deux pas du Bois de Vincennes mais aussi 10 minutes de la gare de Lyon.L'hôtel design de 255 chambres impose un style un peu singulier, avec de nombreux motifs animaliers et végétaux. Grâce à un concept d’éclairage vivant caractérisé par de grandes lampes Butterfly et Flatterby de Ingo Maurer ainsi que des lampes libellules conçues par Damien Langlois-Meurinne, le hall d’entrée se veut "nature".Par le biais de collages en 3D, l’artiste de rue parisienne Madame Moustache met en scène deux grands éléphants et associe ces derniers au comptoir de la réception dans un style Shabby chic parisien très authentique.A noter que cette réception est accessible H24 et 7 jours/7.Le wifi est gratuit dans tout l'établissement.Un garage souterrain permet aux voyageurs d'affaires de garer leur véhicule en toute sécurité.Un bar lounge permet de donner des rendez-vous dans un cadre élégant, avec des lustres au style abstrait de la maison Forestier, un comptoir capitonné en cuir avec des coutures classiques en losange et de nombreux panneaux muraux et miroirs voulant incarner "".La nuitée est à partir de 79€295 Avenue Daumesnil75012 ParisTél. : +33173109200