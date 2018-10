Motto: la nouvelle chaîne hôtelière du groupe Hilton

Concrètement Motto by Hilton est la 15ème enseigne du groupe américain et proposera des chambres deux fois plus petites que celles de Hampton by Hilton. D’une superficie de 15 mètres carrés, elles disposeront de lits muraux, cabines de douche et toilettes. Le groupe indique que le prix de ses chambres devrait être " plus abordable ".



Le premier hôtel de la marque (104 chambres) devrait ouvrir dans la banlieue de Londres en 2020 et sera développé avec Dominvs Group. Le groupe américain a de fortes ambitions pour cette enseigne : " Parce que nous sommes une entreprise mondiale, nous ne pensons pas que quiconque sera en mesure de se hisser à l'échelle que nous nous fixons ", a déclaré Tripp McLaughlin, responsable mondial de Motto by Hilton.