Mövenpick Hotel s'implante à Kuala Lumpur

Mövenpick Hotel and Convention Centre KLIA dispose de 333 chambres. Les hôtes pourront y bénéficier du wifi gratuit, d'un minibar, d'une télé écran plat ou encore d'un "menu d'oreillers". Par ailleurs, les clients des Executive Rooms et Suites ont accès au Executive Lounge où ils pourront profiter d'un buffet quotidien et d'autres services.L'hôtel abrite 5 restaurants et lounges ainsi qu'une piscine, un spa et une salle de sport. Les clients se voient également offrir un service de transfert gratuit vers ou depuis l'aéroport.L'établissement est aussi équipé d'un centre de convention. Il propose 1287m² d'espace d'exposition, un hall circulaire de 777m², 7 salles de discussion, 10 salles de séminaire. Par ailleurs, le vaste Main Hall de 2386m² peut être divisé en 4 espaces séparés.Les organisateurs d’événement auront également à leur disposition 4 salles de réunion et 2 salles pour les conseils d'administration.Kompleks TH SepangJalan Masjid KLIASepang 64000Malaisie