Mövenpick Hotels & Resorts mise sur la promotion interne

Marc Descrozaille prendra ses fonctions de Président de Mövenpick Hotels pour la région Moyen Orient – Afrique à partir du 1er février 2018. Il sera responsable du management de cette région comptant actuellement 50 hôtels et 20 autres établissements en cours de développement.



Marc Descrozaille a rejoint le groupe hôtelier en 2017 en tant que Vice President Operations Middle East & Africa. Il était auparavant Vice President Operation Africa & Indian Ocean au sein de Carlson Rezidor. Il a également été directeur régional en UAE, Egypte, Jordanie et Oman pour la holding. Il a aussi occupé des fonctions de management dans différents groupes hôteliers dont Hilton, Compass Group et London’s Claridge’s Hotel.



Originaire de France, Marc Descrozaille est diplômé de l'Ecole Hôtelière de Lausanne et dispose d'un MBA in hospitality management (Imhi) de l'Essec.