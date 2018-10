Mövenpick ouvre une tour d'appart'hôtel à Dubaï

Mövenpick Hotel Apartments Downtown Dubai propose des logements de 38 m² à 265 m² ( jusqu'à trois chambres à coucher) dotés de cuisines entièrement équipées avec cuisinière et four à induction, micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle et ustensiles de cuisine. Les appartements bénéficient également du wi-fi haut-débit gratuit, et de TV HD LED . L'hôtel dispose également d'un restaurant, d'une piscine extérieure, d'un gymnase et d'un sauna.La résidence se trouve dans le centre ville de Dubaï, à proximité de zones d'affaires telles que le Dubai International Financial Centre (DIFC), le Dubai World Trade Centre (DWTC, Business Bay et City Walk, qui sont tous dans un rayon de 5 km. L'aéroport international de Dubaï se trouve à seulement 13 km.Le tarif de location démarre à 120 euros pour un studio de 38 m2. Des prix spéciaux sont proposés à l'occasion de l'ouverture de l'établissement,le mois prochain.Mövenpick Hotel Apartments Downtown Dubai , Al Ohood Street - Dubai - Émirats Arabes Unis. Téléphone : +971 4 518 7777