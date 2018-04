Mövenpick s'installe à Nairobi

Le Mövenpick Hotel & Residences Nairobi compte 276 chambres et suites ainsi que des résidences disposant d'un séjour séparé et d'une cuisine équipée. Elles proposent toutes une décoration d'inspiration africaine.L'établissement possède également un restaurant pivotant qui permet de profiter d'une vue à 360 degrés de la capitale kényane. Il abrite deux autres restaurants, deux bars et un salon-hall. Les voyageurs peuvent également se détendre après leur journée de travail au bord de la piscine, au spa ou à la salle de sport de l'hôtel.Les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements grâce 14 salles de réunion de 13m² à 440m², d'une salle de bal de 700m² et d'un hall d'exposition.P.O Box 49719-00100, Mkungu Close, Westlands49719 NairobiKenyaTel : +254 709 548000Mail : hotel.nairobi@movenpick.com