Muji ouvre à Shenzhen avec des ambitions dans l’hôtellerie chinoise

Connue en Europe pour ses magasins qui marient la décoration, le textile, des gadgets japonisants, l’entreprise donne le ton de ce que devrait être les hôtels Muji en Europe. Les 79 chambres, dont la taille varie de 26 à 61 m², utilisent tous les produits du magasin et permet au client de les acheter en ligne pour les récupérer à la réception au moment de leur départ.En travaillant une ligne minimaliste pour la décoration, Muji veut redonner ses lettres de noblesse à l’hôtellerie japonaise traditionnelle, à la décoration sobre avec un minimum de services que le groupe considère « très peu utilisés pendant le séjour des clients ». En associant un restaurant au magasin de vente et à l’hôtel, Muji Shenzhen évoque « un établissement ouvert sur le quotidien et sur le monde qui l’entoure ». Pour autant, il ne fait pas l’impasse sur un lobby cosy, une bibliothèque ouverte 24 heures sur 24, une salle de conférence et un gymnase. Mais pas question de de piscine ou d’un spa.Proposé à partir de 150$/nuit, l’hôtel veut séduire aussi les voyageurs d’affaires de passage dans la ville en leur donnant une ambiance japonaise jugée « propice aux business et très appréciée par les Européens ». Le groupe veut développer le concept sur d'autres adresses en Chine, où il possède déjà plus de 200 magasins et prévoir d’en ouvrir une trentaine dans ces prochains mois.À terme, Muji vise l’Europe sans préciser le calendrier souhaité ni les premières villes qui bénéficieraient d’un hôtel de la marque.UpperHills5001 Huanggang RoadFutian District, Shenzhen, PRCTel. +86 755 23370000