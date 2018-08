NDC : CWT fait également affaire avec Amadeus

Via cette solution, CWT travaillera conjointement avec Amadeus, afin de connecter les distributeurs de voyages et les compagnies aériennes en utilisant la norme NDC (New Distribution Capability). Le programme NDC-X intègre l’ensemble des initiatives NDC de l’entreprise (en tant qu’agrégateur et fournisseur de solutions technologiques).



La force du GDS est de travailler déjà avec plusieurs compagnies aériennes et distributeurs de voyages afin de contribuer à l’adoption de ce standard au sein de l’industrie.