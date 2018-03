NDC, Travelport annonce de nouveaux produits

Les nouveaux produits permettront aux agences de voyage de se connecter en un seul flux de travail sur la plateforme Travelport, associant le contenu traditionnel au nouveau contenu NDC. Ils seront améliorés et optimisés en permanence selon les évaluations des utilisateurs et clients.



Travelport prévoit d’intégrer le contenu NDC à sa première suite de produits via une API permettant une connexion aux compagnies aériennes. Mais pour l’heure le GDS ne donne pas de date précise quant à la mise en œuvre de cet accès.



L’entreprise lancera mi-2018 une application « Point de vente » pour les agences de voyage offrant du contenu NDC, associée au flux de travail GDS sur Travelport Smartpoint. Peu après, une première fonction comprenant la recherche, la réservation et la gestion et associant les contenus NDC et GDS dans un même flux de travail, sera proposée aux agences de voyage clientes sur les toutes dernières solutions de Travelport, dont les Trip Services API Travelport de nouvelle génération



Dans son communiqué, Travelport précise que "L’intégration de la norme NDC s’effectue progressivement, en collaboration avec une sélection d’agences et de compagnies aériennes, notamment des grandes agences comme Travix et BidTravel, qui transmettent en permanence leurs commentaires en cette phase de pré-lancement. Ces partenariats nous permettrons de nous assurer que l’intégration de contenus NDC répondra aux besoins de toutes les parties prenantes au fur et à mesure que sa Suite évoluera".