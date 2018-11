NH Hotel Group lance FastPass

Le service FastPass, intégré dans l'application NH Hotel Group, combine 3 nouveaux services : l'enregistrement en ligne, le choix de la chambre et le check-out en ligne.



Par ailleurs, les membres du programme de fidélité NH Rewards pourront plus facilement utiliser ce service, puisque les champs seront déjà pré-remplis avec leurs informations pour gagner du temps .



FastPass sera déployé en deux phases et sera disponible dans 330 établissements en 2019.



Comment ça marche ?

Les clients reçoivent un email leur donnant accès au service de check-in en ligne 48 heures avant leur arrivée à l'hôtel. Ils peuvent effectuer les démarches jusqu'à midi le jour du début de leur séjour. Pendant l'enregistrement, les utilisateurs se voient également proposer la possibilité de choisir leur chambre parmi celles disponibles. Ils peuvent la sélectionner en fonction de différents critères comme la vue, l'étage, le type de lit, la présence d'une douche ou d'une baignoire...

Les voyageurs ayant réalisé ces formalités n'auront plus qu'à récupérer la clé de leur chambre à l'accueil à leur arrivée.



Certains des établissements de NH Hotel Group disposent d'un comptoir Priority réservé aux clients qui ont choisi de s'enregistrer en ligne.



Les hôtes peuvent également effectuer leur check-out en ligne à partir de 18h la veille du départ.