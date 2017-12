NH Hotel se développe en Belgique

Ces deux hôtels qui totalisent ensemble 519 chambres seront exploités dès le 1er février 2018, avec des baux d’une durée de 20 ans. Très connus des voyageurs d'affaires qui se rendent à Bruxelles, ces établissements appartiennent au groupe Pandox, une société spécialisée dans le domaine de l'immobilier hôtelier en Europe du Nord, qui concentre son activité sur de grands hôtels dans des destinations clés de loisirs et d'affaires.



L'hôtel Bloom!, offre 305 chambres et un espace de grande capacité - 2 000 m2 - pour accueillir manifestations et réunions en plein centre-ville de Bruxelles.

L’hôtel Berlaymont quant à lui, avec 214 chambres et 7 salles de réunion, occupe un emplacement stratégique à côté du siège de la Commission européenne et du Parlement européen, à proximité des gares et stations de métro qui desservent l'ensemble de Bruxelles.



Grâce à ces deux nouvelles incorporations, NH Hotel Group compte désormais 32 projets en cours, qui ajouteront près de 5 000 chambres au Groupe en Europe et en Amérique latine entre 2018 et 2021.