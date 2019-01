NH ouvre un nouvel hôtel à l'aéroport de Toulouse-Blagnac

Le groupe espagnol s'implante dans le sud-ouest avec un hôtel dédié aux voyageurs de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il dispose de 148 chambres et donne un accès direct à la plateforme. Des panneaux d'affichage sont situé dans le lobby afin d'indiquer les portes d'embarquement et le temps d'attente aux contrôles. Les parkings de l'aéroports sont gratuits pour les clients de l'hôtel.



Le groupe souhaite également séduire une cible MICE en misant sur l'organisation de séminaire. L'établissement dispose de plusieurs salons sur plus de 1 000m2 et propose de nombreuses offres de restauration.