Naissance d'un bébé à bord d'un vol Etihad

Le vol effectuait la liaison entre Abu Dhabi et Jakarta lorsque la jeune femme a commencé à ressentir les premières douleurs de l'accouchement. Après la naissance du bébé, dont on ignore encore le sexe, le poids et la taille, le vol a été dérouté vers l'aéroport de Mumbai en Inde.



La maman et l'enfant qui sont en bonne santé ont cependant été hospitalisés afin de se remettre de leurs émotions. On ne sait pas si le nouveau-né bénéficiera de la gratuité à vie sur les vols de la compagnie Etihad,ainsi que le prétend la tradition.



L'arrivée à Jakarta du vol EY-474 a été retardé d'au moins deux heures en raison de cette urgence médicale.