National Car Rental étend son réseau en Chine

Réserver une voiture de location peut être difficile pour les voyageurs d'affaires lorsqu'ils se trouvent en Chine. Ils ont également besoin d'un chauffeur résident, qu'il s'agisse d'un voyage de point à point, d'une heure ou de plusieurs jours.



Les voyageurs d'affaires en Chine peuvent désormais effectuer leurs réservations directement via l'application Deem Work Fource, ou leur partenaire de gestion de voyage, et voir leurs réservations satisfaites par le nouveau service National Car and Driver.



National Car Rental est détenue par Enterprise Holdings, qui est également un investisseur stratégique dans eHi Car Services, le principal fournisseur de location de voitures avec chauffeur en Chine, présent dans plus de 200 villes. A partir du 1er octobre, eHi commencera à fournir des voitures et des chauffeurs professionnels sous la marque National.