Navigation en réalité augmentée: ne plus se perdre avec Google Maps

Plusieurs utilisateurs peuvent désormais utiliser la navigation en réalité augmentée dans Google Maps, comme le rapporte The Wall Street Journal. L’itinéraire à suivre s’affiche sur votre smartphone de manière traditionnelle, mais les directions apparaissent en réalité augmentée. Vous ne pourrez ainsi plus vous perdre ou vous tromper de chemin, ce qui apparaît sur votre écran correspond à ce que vous devez voir devant vous.



C'est très simple à utiliser. Il suffit d’ouvrir Maps, votre position est ainsi détectée grâce au GPS. Pour avoir une idée exacte de l’emplacement, Google utilise l’appareil photo de votre smartphone et les données Street View. Ensuite en fonction de votre destination, des flèches apparaissent sur votre écran pour vous indiquer où aller.



Comme on peut s'en douter, la fonctionnalité se destine aux piétons et non aux personnes se déplaçant à bord d' un véhicule. Pour le moment, seuls quelques utilisateurs ont accès à la réalité augmentée qui ne sera déployée que lorsque Google sera totalement satisfait de la phase de test menée actuellement.