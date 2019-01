Netflix s'invite dans les chambres connectées des Hilton

Il y a de la nouveauté dans les chambres high tech Connected Room de l'enseigne Hilton. En plus de pouvoir contrôler la température, la lumière ou encore la télé de ces espaces ultra connectés avec leur smartphone, les voyageurs d'affaires peuvent désormais avoir accès à Netflix.



Les hôtes peuvent se logger à leur compte en entrant leurs codes avec la télécommande ou encore via l'application Hilton Honors App installée sur leur téléphone. Les clients qui n'ont pas de compte chez la plate-forme de films et séries en streaming, se verront proposer la possibilité de s'inscrire.



Hilton assure que toutes les informations de connexion sont effacées automatiquement après le départ du client.



La marque hôtelière compte actuellement plus de 1 800 chambres connectées aux USA. Le groupe envisage pour 2019 de déployer cette offre ,lancée en décembre 2017, dans de nouveaux établissements américains ainsi que – pour la première fois – dans des complexes situés hors des frontières des États-Unis.