New York à petits prix cet été

Mieux, si vous décidez d’emmener un enfant avec vous pour une opération « bleisure », il ne vous en coûtera que 900 euros pour qu'il voyage avec vous en business. Cette offre est valable jusqu’au 2 juin 2018 pour des vols effectués du 2 juillet au 25 août 2018. Pour mémoire, les vols "tout business" de la Compagnie proposent des sièges-lits, des écrans tactiles individuels, des trousses de bien-être et des plats signés par de grands chefs



Les tarifs « The Family Trip 2 » de La Compagnie ne sont pas remboursables en cas d’annulation et toute modification entrainera une pénalité de 400 euros par vol et par personne.