New-York bloque le nombre de VTC, augmentation des courses en vue

Deux mesures inédites aux Etats-Unis ont été prises par la ville de New York : le blocage du nombre de licences de VTC pendant un an et la création d'un salaire minimum pour les chauffeurs. L'objectif : donner à la commission ad-hoc le temps de réaliser une étude d’impact sur le développement des VTC dans la ville.



Par ailleurs la TLC - autorité new-yorkaise de supervision des véhicules avec chauffeur - est chargée de fixer un salaire minimum qui devrait être a priori de 17,22 dollars/h (le salaire minimum qui sera en vigueur fin 2018 dans l’Etat de New York, soit quinze dollars, augmenté d’une somme considérée comme nécessaire pour couvrir les frais des chauffeurs).



Selon le rapport commandé par la TLC, 85 % des chauffeurs de VTC gagnent moins que ce salaire horaire et, si ce montant était confirmé, les experts calculent que le prix de la course pourrait augmenter de 3 à 5% pour faire face à ce coût de production augmenté.