New-York, les prix des courses en taxi et VTC s'envolent

Si les prix des courses étaient encore abordables dans la Big Apple, ce temps est révolu. Depuis samedi, toutes les courses à Manhattan ont augmenté. En cause : une taxe forfaitaire destinée à participer au financement des travaux pour moderniser le métro new-yorkais et à désengorger la ville.



Après avoir obtenu le blocage de cette taxe dans un premier temps, la justice a tranché en la défaveur des VTC et des taxis. Pour les chauffeurs cette "taxe du suicide" pourrait avoir un fort impact négatif sur leur activité.



En parallèle, les sociétés de VTC doivent également verser un salaire minimum à leurs chauffeurs depuis vendredi.