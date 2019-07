Nicolas Ferri nommé directeur commercial et vice-président exécutif d'Aeromexico

Nicolas Ferri sera, à compter du 1er août, le nouveau directeur commercial et vice-président exécutif d’Aeromexico. Il travaillera directement avec Andres Conesa, PDG de la compagnie, et s’occupera de toutes les activités génératrices de revenus, dont la stratégie d’entreprise, la gestion des revenus, les stratégies de vente ou encore les canaux de distribution, notamment à l’échelle mondiale.Nicolas Ferri était jusqu’à présent le vice-président de Delta, où il a justement contribué à un accord de coopération entre cette compagnie et Aeromexico en 2017 . Auparavant, il avait occupé des fonctions de direction chez United Airlines.