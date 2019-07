Niels Costard directeur marketing et developpement d'Avico

Niels Costard rejoint Avico au poste de directeur Marketing et Développement. Agé de 30 ans, ce diplômé de Centrale-Supélec (2013) et d’un master d’économie de l’innovation (Master IREN – 2013) a rejoint le Groupe Air France en 2014, d’abord dans les rangs d’Air France Consulting, puis au sein de la Direction des Services en Vol d’Air France, dans l’équipe de Corporate Strategy d’Air France KLM ensuite, et en tant que Responsable Grands Comptes.



«Je suis ravi que Mourad [Majoul, Fondateur et Président] et Gilles [Gompertz, Directeur Général] m’aient fait confiance pour rejoindre l’aventure Avico. Je rejoins ici un groupe avec une forte culture entrepreneuriale, des défis et un potentiel de croissance qui n’ont rien à envier à une start-up ; mais également l’expertise et la légitimité apportées par plus de 20 années d’expérience» souligne Niels Costard dans un communiqué.



Avico réalise un chiffre d’affaires consolidé de 180 M€. Présent dans 11 pays d’Europe, d’Amérique et d’Afrique, et ayant noué de solides relations avec ses partenaires au Moyen Orient et en Asie, le courtier aérien a développé une large gamme de services dans le transport aérien et le tourisme. Ceux-ci vont de l’assistance aéroportuaire au financement d’avions, en passant par la formation, la distribution touristique et la commercialisation exclusive de vols en apesanteur.