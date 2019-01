Norwegian : les voyageurs d'affaires ont le wifi gratuit sur les vols internationaux

Le wifi à bord des vols est une des premières demandes des voyageurs d'affaires. Et - tout comme les Travel Managers – ils préfèrent qu'il soit gratuit. Norwegian l'a bien compris. Ainsi bien qu'elle rencontre des difficultés , la low-cost a introduit ce service sur ses vols long-courriers en proposant une offre gratuite.Le wifi est disponible sur le réseau international de la compagnie grâce à l'arrivée d'un premier Dreamliner (baptisé G-CKWP) connecté dans la flotte, le 18 décembre 2018. Le transporteur estime que plus 50% des B787-9 seront équipés du service d'ici 2020. Le déploiement de la solution sur les B737 Max débutera de son côté mi-janvier.La compagnie qui propose le wifi gratuit sur ses routes européennes depuis 2011, a mis en place deux packages pour ses passagers internationaux.L'offre "basic" est gratuite. Elle permet de naviguer sur le web, consulter les réseaux sociaux ou encore d'envoyer et recevoir des mails.L'option Premium qui donne accès au haut débit est à partir de 12,95€ (14,95 dollars) pour 3 heures. Elle donne la possibilité de regarder des films ou écouter de la musique en streaming.