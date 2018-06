Norwegian annonce de nouvelles liaisons pour les Antilles

Les compagnies présentes aux Antilles ont un concurrent qui prend de l'ampleur : à partir de cet automne, Norwegian .norwegian.com/fr/ mettra le Canada à son programme. Les opérations saisonnières entre Point-à-Pitre et Fort-de-France vers l’aéroport Montréal–Pierre Elliott Trudeau débuteront le 29 octobre 2018. Les deux îles seront reliées à Montréal chacune trois fois par semaine, jusqu’à fin mars 2019. Les billets seront vendus à partir de 169€, aller-simple, taxes incluses.Norwegian proposera également des vols directs quatre fois par semaine entreà partir du 1er novembre 2018. Au départ de la Martinique, la route saisonnière vers Cayenne sera opérée quatre fois par semaine. Les billets seront mis en vente à partir de 139€ aller-simple, taxes incluses.Par ailleurs la compagnie reconduira les vols entre les Antilles françaises et Fort Lauderdale et New York-JFK. Les fréquences de vols vers New York augmenteront à 6 vols par semaine au départ des deux îles. Les vols entre la Martinique et Fort Lauderdale passeront de 3 à 4 vols par semaine.Norwegian proposera également la première liaison transatlantique directe en Boeing 737 MAX entre l’aéroport Hamilton International près de Toronto et Dublin en Irlande, à partir de mars 2019.Les routes proposées au départ de Guadeloupe et Martinique sont opérées en Boeing 737-800, à bord desquels Norwegian propose gratuitement l’accès à l’Internet par WiFi à ses passagers.Informations et fréquences des routes au départ de Guadeloupe et Martinique :Pointe-à-Pitre – Cayenne – 4 vols par semaine (Mar, Jeu, Sam, Dim) -Départ 17:35 - arrivée 21:00à partir du 1er novembre 2018à partir de 139€ aller simplePointe-à-Pitre – Montréal – 3 vols par semaine (Lun, Mer, Ven) -Départ 08:00 - arrivée 11:45/12:45à partir du 29 octobre 2018à partir de 169€ aller simplePointe-à-Pitre - New York - JFK - 6 vols par semaine (Lun, Mar, Jeu, Ven, Sam, Dim)Départ 08:20- arrivée 12:00/13:00à partir du 28 octobre 2018à partir de 120€ aller simplePointe-à-Pitre – Miami-Fort Lauderdale – 3 vols par semaine (Mar, Jeu, Dim)Départ 07:35/08:35 - arrivée 11:10à partir du 28 octobre 2018à partir de 129€ aller simpleFort-de-France - Cayenne - 4 vols par semaine (Lun, Mer, Ven, Sam) - NOUVEAUDépart 17:35- arrivée 21:00à partir du 31 octobre 2018à partir de 139€ aller simpleFort-de-France - Montréal - 3 vols par semaine (Mar, Jeu, Sam) - NOUVEAUDépart 08:00- arrivée 12:15/13:15à partir du 1er novembre 2018à partir de 169€ aller simpleFort-de-France - New York - JFK - 6 vols par semaine (Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Dim)Départ 08:05- arrivée 12:00/13:00à partir du 28 octobre 2018à partir de 131€ aller simpleFort-de-France - Miami-Fort Lauderdale - 4 vols par semaine (Lun, Mer, Ven, Sam)Départ 07:30/08:30- arrivée 11:10à partir du 31 octobre 2018à partir de 129€ aller simple