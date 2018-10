Norwegian détrône British Airways sur la route de New-York

Norwegian a transporté 1,67 million de passagers à destination ou en provenance d'aéroports de la région de New York au cours de la période de 12 mois s'achevant fin juillet, contre 1,63 million pour British Airways, selon les données des autorités aéroportuaires du New Jersey.



Norwegian a connu une expansion rapide sur le marché transatlantique au cours des cinq dernières années, ce qui a incité le propriétaire de British Airways, IAG, à tenter de l'acheter plus tôt cette année.



Norwegian et d'autres nouveaux arrivants relativement récents sur le marché, tels que Wow Air, ont pris l'initiative de faire bouger le marché des vols long-courriers en Europe en proposant des prix de billets qui peuvent être 50% moins chers que ceux des transporteurs traditionnels.



Ces compagnies aériennes classiques ont réagi en vendant une nouvelle classe de billets à bas prix et en créant, dans le cas d'IAG, une nouvelle compagnie aérienne, Level, pour concurrencer directement Norwegian au niveau des tarifs. Lufthansa a également lancé des vols long-courriers à bas prix sous sa marque Eurowings.



Un porte-parole de Norwegian précise que la compagnie " continuera de déployer ses ailes vers la Grosse Pomme avec une troisième liaison quotidienne entre Londres et New York JFK à partir du 28 octobre. "