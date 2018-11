Norwegian lance un vol direct Londres-Rio

Norwegian Airways offrira quatre vols hebdomadaires entre Londres Gatwick et l'aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão. Le service doit débuter le 31 mars et sera assuré les lundis, mercredis, vendredis et dimanches sur un Boeing 787-9 Dreamliner en configuration deux classes.



Les vols au départ de Londres partiront à 12h et arriveront à Rio de Janeiro à 19h25, tandis que les vols retour décolleront de Rio de Janeiro à 22h25 et arriveront à 13h35 à Gatwick.



La compagnie annonce des tarifs démarrant à partir de 270 euros l'aller simple en classe économique. Il faut compter 676 euros (d'après les prix relevés sur le site de Norwegian) pour un aller retour en classe éco business.