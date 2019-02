Norwegian ne desservira plus les Caraïbes et abandonne Orly

"Alors que nos liaisons vers la Guadeloupe et la Martinique se sont relativement bien comportées, avec comme priorité la réduction des coûts et l’utilisation des avions, il n’est pas financièrement viable, en tant que compagnie aérienne européenne, de déplacer ses opérations chaque hiver – avions, pilotes et équipage de cabine d’Europe vers ces îles"

Après avoir tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme sur sa santé financière fin 2018, Norwegian a décidé de mettre un terme à ses liaisons saisonnières entre les Etats-Unis et les Caraïbes et ce, dès le 31 mars 2019.a déclaré la compagnie à travers un communiqué.Les réservations pour les vols entre Paris-Orly et Newark ont également été retiré des plateformes de réservation. En revanche, les rotations quotidiennes entre Roissy et JFK sont maintenues.