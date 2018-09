Norwegian réduit ses services à New York Stewart

Un responsable de la compagnie aérienne précise que les vols d'Édimbourg avaient été lancés dans la perspective d'une réduction des taxes sur les passagers aériens, qui a été " malheureusement reportée " par le gouvernement écossais. " Cela nous a obligé à retirer complètement nos services transatlantiques au départ et à destination d'Édimbourg, car ce ne serait pas une opération durable. "

Le dernier vol de Stewart à Édimbourg est prévu pour le 29 mars 2019. Norwegian interrompt également le service de Stewart à Belfast après cette saison.



La compagnie aérienne européenne à bas prix a commencé à desservir New York Stewart International en juin 2017, ce qui a incité les autorités portuaires de New York et du New Jersey à accélérer la construction d'une aile internationale séparée pour les arrivées sur le terminal passagers. A Stewart, les autorités aéroportuaires se disent "très déçues que les projections faites par Norwegian n'aient pas été tenues, ce sont des destinations très importantes pour nous et nous espérons qu'elles pourront, un jour, être remplacées. "